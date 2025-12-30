Βαρύ κατηγορητήριο για Γκάουντλοκ: Αντιμέτωπος με κακούργημα

Η υπόθεση της σύλληψης του Άντριου Γκάουντλοκ μπαίνει πλέον σε νέα φάση, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκε η επίσημη έκθεση της Αστυνομίας, η οποία αποτυπώνει με σαφήνεια το χρονικό και το εύρος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, ύποπτο δέμα με προορισμό τη Ρόδο εντοπίστηκε στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το δέμα περιείχε ποσότητα κάνναβης και τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση, με τις Αρχές να προχωρούν άμεσα στην ταυτοποίηση του παραλήπτη και στην οργάνωση επιχείρησης ελεγχόμενης παράδοσης.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12), ο Αμερικανός γκαρντ παρέλαβε το δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών στη Ρόδο και εκείνη τη στιγμή επενέβησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, στο δέμα βρέθηκαν 245 γραμμάρια κάνναβης, ενώ σε έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν επιπλέον μικροποσότητες, αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης και θρυμματιστής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και ο παίκτης κρατείται, αναμένοντας να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

Κάτι που σημαίνει ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως απλή χρήση, αλλά ως ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα, με τον παίκτη να κινδυνεύει με πολυετή κάθειρξη, ανάλογα με την κρίση της Δικαιοσύνης.

