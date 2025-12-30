Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και με τη… βούλα από σήμερα (30/12) και μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Σωτήρης Κοντούρης, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών με το «τριφύλλι».

Η απόκτηση του 19χρονου μέσου συνιστά για τον Παναθηναϊκό μια μεταγραφή με γνώμονα την «τόνωση» του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ, αλλά, κυρίως, το μέλλον, λόγω ηλικίας και «προδιαγραφών».

Ο Κοντούρης θα κάνει σήμερα στις 4 το μεσημέρι την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα στο Κορωπί, γνωρίζοντας παράλληλα τον Ράφα Μπενίτεθ και τους νέους του συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.

Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

