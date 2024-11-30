Παναθηναϊκός AKTOR: «Με τέτοια άμυνα δεν πάει πουθενά»

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση… Σε ένα ακόμα φετινό ματς, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε μαλακός σαν βούτυρο στην άμυνα και υπέστη «σκληρή» ήττα από τη Μονακό (88-91) στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.



Οι «πράσινοι» πλήρωσαν πάλι την κακή αμυντική λειτουργία τους και δεν είχαν την απαιτούμενη προσήλωση από την αρχή του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν τους 10 από τους 19 πρώτους πόντους τους σε αιφνιδιασμό και συνολικά σε όλο το παιχνίδι βρήκαν 22 πόντους σε ανοιχτό γήπεδο. Κι αυτό διότι οι παίκτες του Αταμάν είχαν πολύ κακές επιστροφές στα… μετόπισθεν και «πουλούσαν» αρκετές μπάλες.

Σε μία ακόμα αναμέτρηση,μπήκαν… χαλαρά και επέτρεψαν στη Μονακό να βρει ρυθμό, αντί να δαγκώνουν σίδερα. Ο «επτάστερος» παρασύρθηκε πλήρως στον ρυθμό των αντιπάλων, γι’ αυτό και δέχθηκε 50 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Για πολλοστή φορά φέτος, και αυτό είναι πρόβλημα νοοτροπίας…Μέσα σ’ όλα,δεν είχαν καθαρό μυαλό και συγκέντρωση στα πιο κρίσιμα σημεία και όταν έπρεπε. Για παράδειγμα όταν πήραν τα ηνία και το μομέντουμ του αγώνα στις αρχές της 4ης περιόδου, μετατρέποντας το -8 σε +5 με σερί 13-0. Ή σε όλες τις επιθέσεις του τελευταίου δίλεπτου κι ενώ είχε «αέρα» 3 πόντων: από το 84-81 και μετά έγιναν όλα λάθος! Όλα όμως…Μεγάλο αγκάθιπου δείχνει πολλά για τη δυσλειτουργία τους, είναι ότι το γεγονός ότι σε ένα ακόμα ματς δεν τους… ένιωσε ο αντίπαλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μονακό υπέπεσε σε 8 μόλις λάθη, δύο λιγότερα σχεδόν από τον μέσο όρο της στη φετινή Ευρωλίγκα. Επιπροσθέτως, οι παίκτες του Σπανούλη εκτελούσαν με συνέπεια έξω από τα 6,75μ. (10/22 τρίποντα) και μοίρασαν 26 ασίστ, αριθμός-ρεκόρ για εκείνους στην τρέχουσα διοργάνωση.Την ίδια ώρα,«χάριζαν» μπάλες με ευκολία, κάτι που αποτυπώνεται και στους 25 πόντους που βρήκε η ομάδα του Πριγκιπάτου από τα (14) λάθη των γηπεδούχων. Προσθέστε και την απελπιστική αστοχία τους στα τρίποντα: μέχρι το 28’ είχαν 2/15 έξω από τα 6,75μ. (!), ενώ ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 6/26.Το θέμα είναι ότι όσο επιθετικό ταλέντο κι αν υπάρχει σε μια ομάδα, δεν αρκεί. Σε αυτό το επίπεδο επιβάλλεται να είσαι σκληρός και να τσακίζεις κόκκαλα στην άμυνα. Απαγορεύεται να είσαι τόσο… μαλθακός και χαλαρός όταν αντιμετωπίζεις ομάδες που έχουν υψηλές βλέψεις και τέτοια ποιότητα, όπωςΑπό ‘κει και πέρα, είναι ένα ζήτημα ότιδεν έχει βρει φέτος παίκτες-καμικάζι. Παίκτες που θα μπουν στο παρκέ (ή στο glass floor αν προτιμάτε) και θα καταθέτουν ενέργεια και… κυνηγητό στην άμυνα. Όπως είναι ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος έχει παραγκωνιστεί τελείως από τον Αταμάν. Προσθέστε σε αυτό ότι λείπουν και οι Γκριγκόνις, Αντετοκούνμπο, που συνεισφέρουν αθόρυβα και κάνουν μπόλικη «βρώμικη» δουλειά.Προφανώς λοιπόν η ευθύνη βαραίνει και τον Τούρκο προπονητή, που καλείται να βρει άμεσα τις λύσεις και να διορθώσει τα κακώς κείμενα άμεσα, αφού παρουσιάζει μια ομάδα που παίζει με νοοτροπία ΝΒΑ και μετατρέπουν τα παιχνίδια της σε σόου ή σε All-Star game. Άλλωστε, το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι άκρως απαιτητικό καιοφείλει να κλείσει τον πρώτο γύρο με 3-4 ακόμα νίκες στους 5 αγώνες που απομένουν.Σε ατομικό επίπεδο, πήγε στράφι η καταπληκτική εμφάνιση(22 πόντοι με 9/10 δίποντα, 11 ριμπάουντ), ο οποίος έδωσε πολλές λύσεις με τα τελειώματά του κοντά στο καλάθι. Γιουρτσεβέν και Οσμάν πέρασαν και δεν ακούμπησαν, με τον δεύτερο να απέχει πολύ από τον πραγματικό εαυτό του και να αστοχεί ακόμα σε πολλά ελεύθερα σουτ.Ολοκληρώνοντας,πρέπει να γυρίσει άμεσα τον διακόπτη και να βρει τη μαγική συνταγή (ειδικά στην άμυνα) για να πιάσει τα στάνταρ απόδοσης που μπορεί. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και έχει δρόμο ακόμα, αλλά επιβάλλεται να αλλάξει η προσέγγιση του «τριφυλλιού».Υ. Γ. Η μαύρη φανέλα, που θα είναι η 3η του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, τα «σπάει»! Κι ας μην αποδείχθηκε γούρικη στην πρεμιέρα της…Υ. Γ. 2 Ο Ναν πρέπει επειγόντως να σταματήσει να πέφτει στην παγίδα διαιτητών και αντιπάλων. Δεν νοείται σε κάθε ματς να χρεώνεται με αντιαθλητικό φάουλ ή τεχνική ποινή και με 3 φάουλ από πολύ νωρίς. Αυτό μόνο κακό κάνει στην ομάδα του, που κυριεύεται από νευρικότητα.Υ. Γ. 3 Απόδειξη της έλλειψης συγκέντρωσης που υπήρχε σε όλο τον πράσινο οργανισμό είναι ότι με το σκορ στο 86-85 στα 32 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Παναθηναϊκός άφησε ανενόχλητο τον Λόιντ να εκτελέσει για τρεις, αντί να χαλάσει την επίθεση της Μονακό με ένα φάουλ, που είχε να δώσει.Υ. Γ. 4 Σε ένα ακόμα παιχνίδι οι διαιτητές δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και είχαν αρκετές λανθασμένες αποφάσεις.

