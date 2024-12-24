«Παίζει» δυνατά του Πένια για τον ΠΑΟΚ

Ανεβάζει ρυθμούς για την ενίσχυσή του ο ΠΑΟΚ.

Ένα κομμάτι του παζλ, το οποίο καλείται να συμπληρώσει ο πρωταθλητής Ελλάδος κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, είναι αυτό στα χαφ. Όπου υπάρχει ποιοτικό και ποσοτικό θέμα, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Το όνομα του Σέρχιο Πένια της Μάλμε απασχολεί πολύ σοβαρά τον «δικέφαλο του Βορρά», σύμφωνα με πληροφορίες. Ο 29χρονος Περουβιανός χαφ (με ισπανικό διαβατήριο) έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025 με τους Σουηδούς, καθώς ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι.

Από τον ΠΑΟΚ η εικόνα που υπάρχει είναι ότι πρόκειται για εφικτή περίπτωση και είναι μέσα στις 2-3 που απασχολούν για την ενίσχυση στο κέντρο. Η φετινή σεζόν έκλεισε για τον Πένια με 33 συμμετοχές (2 γκολ/4 ασίστ).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.