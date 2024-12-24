Λογαριασμός
«100 χρόνια στα χέρια σου»: Δείτε το βίντεο του Ολυμπιακού για τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου

Δείτε το βίντεο του Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου και τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου

Ολυμπιακός: «100 χρόνια στα χέρια σου» - Το βίντεο για τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου ο Ολυμπιακός θα κυκλοφορήσει τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου.

Ο Ερασιτέχνης δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο μεταφέρονται εικόνες από τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδες στη χρονιά που φεύγει καλώντας τους οπαδούς του να στηρίξουν τον σύλλογο.

Ο ραμα
Λ άμψη
Υ περηφάνεια
Μ άχη
Π άθος
Ι στορία
Α γάπη
Κ ίνητρο
Ο ικογένεια
Σ τήριξη

Στήριξε τη μεγάλη σου αγάπη!

Για να συνεχίσουμε να είμαστε ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη!

100 χρόνια στα χέρια σου!

Απόκτησε τώρα κι εσύ τη Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου!

Δείτε το βίντεο…

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός
