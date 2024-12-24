Ολυμπιακός: «100 χρόνια στα χέρια σου» - Το βίντεο για τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου ο Ολυμπιακός θα κυκλοφορήσει τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου.



Ο Ερασιτέχνης δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο μεταφέρονται εικόνες από τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδες στη χρονιά που φεύγει καλώντας τους οπαδούς του να στηρίξουν τον σύλλογο.



Ο ραμα

Λ άμψη

Υ περηφάνεια

Μ άχη

Π άθος

Ι στορία

Α γάπη

Κ ίνητρο

Ο ικογένεια

Σ τήριξη



Στήριξε τη μεγάλη σου αγάπη!



Για να συνεχίσουμε να είμαστε ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη!



100 χρόνια στα χέρια σου!



Απόκτησε τώρα κι εσύ τη Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου!



Δείτε το βίντεο…

