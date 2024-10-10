Παίκτες Παναθηναϊκού για Μπάλντοκ: Ο Τζορτζ θα ζει στις καρδιές μας

Έπειτα από μερικές ώρες τις οποίες όλοι χρειάζονταν για να ηρεμήσουν - όσο είναι αυτό εφικτό - και να μπορέσουν να σκεφτούν με λίγο πιο καθαρό μυαλό μετά το τεράστιο σοκ του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησαν τον αδερφό τους.

Έχοντας νωρίτερα αποφασίσει τη ματαίωση των προπονήσεων της σημερινής (10/10) ημέρας και της Παρασκευής, αφού ουδείς έχει ψυχολογία για ν' ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, οι ποδοσφαιριστές του Ντιέγκο Αλόνσο δημοσίευσαν το παρακάτω μήνυμα στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media:

«Είμαστε όλοι πραγματικά συντετριμμένοι και σοκαρισμένοι! Ο George μας,ο συμπαίκτης μας,ο φίλος μας,ήταν και είναι οικογένειά μας…

Και όταν ένα μέλος χάνεται, ένα κομμάτι λείπει και θα λείπει για πάντα. Σε μια τέτοια στιγμή τα λόγια περισσεύουν… Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν τον πόνο μας για την απώλεια του αδερφού μας.George μας καλό ταξίδι…Θα ζεις για πάντα μέσα στις καρδιές μας...».

