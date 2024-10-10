Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Σέφεριν, τον πρόεδρο της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) Patrice Motsepe, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επαγγελματικών Ομάδων Ποδοσφαίρου (ECA) Nasser Al-Khelaifi και τον γενικό γραμματέα της UEFA, Θεόδωρο Θεοδωρίδη, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα με αφορμή την 31η Γενική Συνέλευση της ECA.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα μέτρα που έχει υλοποιήσει η Ελλάδα για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, όπως η ψηφιακή ταυτοποίηση του κατόχου ενός εισιτηρίου, η συστηματική επιτήρηση ζωνών εντός των γηπέδων με κάμερες και η αυτόματη επιβολή συγκεκριμένων ποινών σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.

Τονίστηκε ότι η συμπεριφορά των φιλάθλων είναι πλέον εφάμιλλη των μεγάλων ευρωπαϊκών γηπέδων, ενώ παράλληλα έχει βελτιωθεί ουσιαστικά η ποιότητα των ελληνικών πρωταθλημάτων και το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ο Αλεξάντερ Σέφεριν συνεχάρη την Ελλάδα για την πρόοδο που έχει πετύχει.

Εξετάστηκαν επίσης οι βέλτιστες πρακτικές για την καλλιέργεια και την ανάδειξη νέων αθλητών καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας με αφρικανικούς συλλόγους σε αυτό το πεδίο.

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την οδύνη και τη θλίψη τους για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και διεθνούς Τζορτζ Μπάλντοκ.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.