Εθνική για Μπάλντοκ: «Απερίγραπτος ο πόνος μας - Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, φίλε…»

Το δικό τους μήνυμα για τον απροσδόκητο χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ έστειλαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής.



Συγκλονισμένοι από την τραγική εξέλιξη οι διεθνείς εξέφρασαν τη συντριβή για την απώλεια του συμπαίκτη τους, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.



Αυτή αναφέρει συγκεκριμένα:



«Είναι αδύνατον να πιστέψουμε ότι ο αγαπημένος μας φίλος και συμπαίκτης, ο Τζορτζ, δεν είναι πια μαζί μας.



Ο πόνος μας είναι απερίγραπτος.



Απόψε θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε τη δύναμη της ψυχής του, η οποία είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους μας.



Η σκέψη μας είναι στην οικογένεια του.



Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, φίλε…»

