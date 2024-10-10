Συλλυπητήρια επιστολή του Προέδρου της UEFA για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ

Τα συλλυπητήρια του και στην ΕΠΟ για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ έδωσε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Στη σχετική επιστολή του προέδρου της UEFA αναφέρεται:

«Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά, σας γράφω για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τον τραγικό θάνατο του ποδοσφαιριστή της εθνικής σας ομάδας, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η είδηση αυτής της απίστευτης απώλειας έχει επηρεάσει βαθιά τον κόσμο του ποδοσφαίρου και μπορώ να φανταστώ το σοκ και την αίσθηση θλίψης που νιώσατε οι συνεργάτες και φίλοι του Τζορτζ. Αν και η καριέρα του διακόπηκε αναπάντεχα, ο Τζορτζ πρόλαβε να αφήσει το αποτύπωμά του στις ομάδες που αγωνίστηκε, με τη σκληρή δουλειά του, την ευγένεια και το θετικό του πνεύμα. Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια συχνά δεν φτάνουν, ωστόσο να ξέρετε ότι οι σκέψεις μας είναι στην οικογένειά του και στην ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη σας και είμαστε μαζί σας καθώς τιμάτε και θυμάστε τη ζωή και την κληρονομιά του George Baldock.

Εκ μέρους της UEFA και από εμένα προσωπικά, παρακαλώ δεχθείτε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Με βαθύτατη συμπάθεια Alexander Ceferin»

Πηγή: skai.gr

