Εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή της μετακίνησής του στην Premier League για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά τώρα φαίνεται ότι θα ξαναπαίξει… από Χριστούγεννα.

Ο Νουσέρ Μαζράουι θα μείνει για περίπου δυο μήνες εκτός δράσης, αφού, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Νικολό Σίρα, παρουσίασε καρδιακή αρρυθμία.

Θα χρειαστεί ένα εύκολο χρονικό διάστημα για να επανέλθει από ιατρικής άποψης στο σημείο που θα μπορεί ν’ αγωνιστεί και προς το παρόν ορίζεται περίπου στις 8 εβδομάδες…

Όπως αναφέρεται στον αγγλικό Τύπο, ο παίκτης είχε παρουσιάσει κάτι ανάλογο και στο παρελθόν, κάτι για το οποίο προφανώς θα είχε ενημερώσει τη νέα του ομάδα προτού υπογράψει το καλοκαίρι...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.