Ένας αγώνας στα 100 μέτρα γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο που θα μείνει στην ιστορία.

Μεγάλη νικήτρια η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν από τις ΗΠΑ που εκτοξεύτηκε από τον βατήρα και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Με χρόνο 10.61, όχι μόνο κατέκτησε το χρυσό, αλλά έσπασε και το ρεκόρ αγώνων, σφραγίζοντας το όνομά της στη λίστα των μεγάλων σπρίντερ.

Παράλληλα, η Αμερικανίδα έκανε την τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, πίσω μόνο από τις Γκρίφιθ-Τζόινερ, Τόμπσον-Χέρα και Φρέιζερ Πράις.

Στη δεύτερη θέση η νεαρή η Τίνα Κλέιτον από την Τζαμάικα με 10.76 και νέο ατομικό ρεκόρ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η σταθερή Τζούλιεν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία με 10.84.

