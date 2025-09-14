Σε θρίαμβο της Τζαμάικα εξελίχθηκε ο μεγάλος τελικός των 100μ ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο. Μεγάλος νικητής ήταν ο Τζαμαϊκανός, Ομπλίκ Σεβίλ με 9.77 (ατομικό ρεκόρ).

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου θα βρεθεί ο συμπατριώτης του, Κισέιν Τόμπσον με 9.82.

Τρίτος ήταν ο Ολυμπιονίκης, Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) με 9.89.

Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Μελίσα Τζέφερσον

Η Αμερικανίδα Τζέφερσον με ρεκόρ αγώνων (10.61) ήταν η μεγάλη νικήτρια στην «κούρσα της μίας ανάσας», των 100μ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου που διεξάγεται στο Τόκυο.

Πρόκειται για την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.