Την άνοδο στο... βάθρο και την τρίτη θέση διεκδικεί η Εθνική ομάδα Μπάσκετ απέναντι στην αξιόμαχη Φινλανδία, η οποία έδειξε στο τουρνουά ότι διαθέτει ταλέντο και αυτοπεποίθηση.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του, παρά τη βαριά ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό και τον αποκλεισμό, εμφανίζονται αποφασισμένοι να... ξορκίσουν την άσχημη εμφάνιση του προηγούμενου αγώνα και να επαναφέρουν την Εθνική ομάδα στις διακρίσειες.

Όπως είπε και ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης «είμαστε στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια. Μην είμαστε μίζεροι, να είμαστε θετικοί και περήφανοι και έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Το μεγαλύτερο παιχνίδι για εμένα εδώ και 16 χρόνια.

Να φέρουμε αυτό το μετάλλιο στην πατρίδα μας και να μείνει στην ιστορία μας. Τα τελευταία 38 χρόνια έχουμε πάρει 5 μετάλλια και τώρα παίζουμε για μετάλλιο και να μιλάμε για ''καταστροφή'' κλπ., εμένα δεν με αγγίζει καθόλου».

