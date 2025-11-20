Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις στα ευρωπαϊκά και στα διηπειρωτικά playoffs, από τα οποία θα προκύψουν τα έξι τελευταία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη και ο Κριστιάν Καρεμπέ ήταν εκ των καλεσμένων ώστε να βοηθήσει στη διαδικασία της, ανακοινώθηκαν τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2026.

Αναμφίβολα, το Path Β είναι το πιο αμφίρροπο, όπου η Ουκρανία θα κοντραριστεί με τη Σουηδία και αν περάσει θα φιλοξενήσει (σε ουδέτερη έδρα) Πολωνία ή Αλβανία. Πρόκειται για μονοπάτι με ελληνικό ενδιαφέρον, αφού μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν κατά τα φαινόμενα στα μπαράζ οι Γιάρεμτσουκ, Ελίασον, Ντραγκόφσκι, Κετζιόρα, Σφιντέρσκι και Στρακόσα.

Όσον αφορά την Ιταλία, θα δώσει τον ημιτελικό εντός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά αν προκριθεί στον τελικό, θα δοκιμαστεί στην έδρα είτε της Ουαλίας είτε της Βοσνίας.

