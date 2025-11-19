Με ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό να έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία τους στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ως συνδιοργανώτριες, οι ομάδες της CONCACAF είχαν χρυσή ευκαιρία να πάρουν την πρόκριση δίχως να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τα συνήθη βαριά χαρτιά.

Την ευκαιρία αυτή εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο Παναμάς, Αϊτή και Κουρασάο, που εξασφάλισαν την πρόκριση για το Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού. Κι αν ο Παναμάς το έχει πράξει ξανά και το Κουρασάο κάνει ντεμπούτο, για την Αϊτή, η επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία.

Βλέπετε, οι Αϊτινοί επιστρέφουν στον θεσμό μετά το μακρινό 1974, έχοντας καταφέρει να επιβιώσουν από την προκριματική διαδικασία παίζοντας συνεχώς εκτός συνόρων! Και ο λόγος γι’ αυτό, δεν έχει, δυστυχώς, να κάνει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας...

Βλέπετε, το κράτος της Καραϊβικής μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από ταραχές, με την πρωτεύουσα, Πορτ-ο-Πρενς να βρίσκεται στο έλεος συμμοριών, που ελέγχουν το συντριπτικό ποσοστό της πόλης.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και περισσότεροι από 20.000 έχουν χάσει τη ζωή τους, συνεπώς το να φιλοξενηθούν με ασφάλεια διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου είναι πρακτικά αδύνατον.

«Συνήθως ζω στις χώρες όπου εργάζομαι αλλά είναι αδύνατον επειδή είναι πολύ επικίνδυνο» ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Σεμπαστιάν Μινιέ, που εξήγησε πως «δεν υπάρχουν διεθνείς πτήσεις που να πηγαίνουν στην Αϊτή. Για να έχω εικόνα για τους ποδοσφαιριστές που παίζουν στη χώρα, μιλούσα στο τηλέφωνο με ανθρώπους της Ομοσπονδίας».

Ενδεικτικό της κατάστασης, ότι ο Γάλλος προπονητής κάθεται στον πάγκο από τον Αύγουστο του 2024 αλλά δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στη χώρα, με το τελευταίο ματς της εθνικής ομάδας εκεί να χρονολογείται μόλις στο 2021.

Κάπως έτσι, οι "grenadiers" έδωσαν όλους τους αγώνες των προκριματικών σε άλλες χώρες, με γήπεδα στο Κουρασάο και το Μπαρμπέιντος να χρησιμοποιούνται ως έδρα.

Haiti's road to the World Cup didn't include a single home match.



-Enveloped in gang violence since the 2021 assassination of president Jovenel Moïse

-Capital city, Port-au-Prince, 85% controlled by gangs

-National stadium overtaken by gangs in March 2024

— ESPN FC (@ESPNFC) November 19, 2025

