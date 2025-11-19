H εθνική ομάδα της Κουρασάο έσωσε την ισοπαλία με την Τζαμάικα την Τρίτη και έγινε η μικρότερη χώρα σε πληθυσμό που προκρίνεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ θα συνοδεύεται από τις ομάδες της CONCACAF, τον Παναμά και την Αϊτή, που επίσης εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους.

Το Κουρασάο τερμάτισε ως η μόνη αήττητη χώρα στο τουρνουά και κατέληξε στην κορυφή του Ομίλου Β με 12 βαθμούς, παίρνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του το εισιτήριο για το Μουντιάλ.

Το Κουρασάο πέτυχε το ιστορικό αποτέλεσμα που χρειαζόταν, παρά την απουσία του προπονητή Ντικ Άντβοκατ από τον πάγκο. Ο 78χρονος Άντβοκατ έχασε τον κρίσιμο αγώνα, καθώς έπρεπε να επιστρέψει στην Ολλανδία το περασμένο Σαββατοκύριακο για οικογενειακούς λόγους, σημειώνει το Associated Press.

Ο Άντβοκατ ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για τρεις θητείες και προπονητής της Νότιας Κορέας, του Βελγίου και της Ρωσίας, πριν αναλάβει τη θέση του προπονητή του Κουρασάο.

Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία του Κουρασάο, ο πληθυσμός της χώρας ήταν 156.115 άτομα τον περασμένο Ιανουάριο. Η Ισλανδία, με πληθυσμό λίγο πάνω από 350.000 κατοίκους, ήταν η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο τουρνουά της Ρωσίας το 2018.

Ο Παναμάς προκρίθηκε για δεύτερη φορά Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη νίκη του επί του Ελ Σαλβαδόρ με 3-0, με γκολ του Cesar Blackman (17) και του Erick Davis (45) στο πρώτο ημίχρονο. Ο Jose Luis Rodriguez (85) πρόσθεσε ένα γκολ για τους Παναμέζους, οι οποίοι έχουν ως μοναδική συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο τη Ρωσία 2018.

Ο Παναμάς τερμάτισε ως η καλύτερη ομάδα του Ομίλου Α με 12 βαθμούς, ενώ το Σουρινάμ, που μπήκε στον τελευταίο γύρο ως πρωτοπόρο με διαφορά τερμάτων, έχασε 3-1 από τη Γουατεμάλα και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με εννέα βαθμούς.

Η Αϊτή, μια ταραγμένη χώρα της Καραϊβικής, είχε μια εκπληκτική πορεία, κερδίζοντας τον Όμιλο C μπροστά από τα φαβορί Ονδούρα και Κόστα Ρίκα, μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Νικαράγουας.

Ο Loicious Deedson άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό και ο Ruben Providence πρόσθεσε ένα γκολ στο 45ο. Η μόνη προηγούμενη συμμετοχή της Αϊτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν στη Γερμανία το 1974.

Οι Αϊτινοί τερμάτισαν πρώτοι με 11 βαθμούς, ενώ η Ονδούρα είχε 9 και η Κόστα Ρίκα 7.

Πηγή: skai.gr

