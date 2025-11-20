Παναθηναϊκός-Ντουμπάι: Η επιθετική ανάλυση της ομάδας του Γκόλεματς

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ντουμπάι στο Τelecom Center για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας πίσω του μια εξαιρετική «διαβολοβδομάδα» με δύο μεγάλα διπλά απέναντι σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης. Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε πολύ καλό μομέντουμ, είναι ανεβασμένο ψυχολογικά και δείχνει να έχει βρει την αγωνιστική του ισορροπία με τον Φαρίεντ στη θέση «5», μια κίνηση που έχει βοηθήσει τον Εργκίν Αταμάν να σταθεροποιήσει το πλάνο του στις δύο πλευρές του παρκέ.

