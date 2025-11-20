Όπως αναμενόταν να γίνει εντός της ημέρας, αν και καθυστέρησε περίπου ένα 20ήμερο η παράδοση αυτού του κειμένου, έχει αποσταλεί πλέον από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Ερασιτέχνη το μνημόνιο συνεργασίας που θα πρέπει να υπογραφεί, για την έναρξη των εργασιών γύρω από το πρότζεκτ της νέας Τούμπας.



Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, πρόκειται για ένα κείμενο άρτιο, που δεν αφήνει ερωτηματικά και κωδικοποιεί την κατασκευή του νέου γηπέδου, προσφέροντας στον Α.Σ. ασφάλεια.

Και φυσικά, θεωρούν ότι θα είναι το τελικό κείμενο και δεν θα γίνει άλλη κουβέντα/διαπραγμάτευση, παρά τις αμφιβολίες του κόσμου για τις προθέσεις του Α.Σ..

Πηγή: skai.gr

