Η ΑΕΚ έχει αποφασίσει και έχει ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα κυνηγήσει την πλήρη αποκατάστασης της αλήθειας για το ζήτημα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και όσα εκείνος εσφαλμένα, βάσει φυσικά και της απόφασης του Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, κατήγγειλε περί προπηλακισμού στην OPAP Arena.

Αυτή τη φορά, η Ένωση ζητά από την ΕΠΟ δήλωση επανόρθωσης και ειλικρινούς μεταμέλειας, εντός δέκα ημερών, σε όλα τα Μέσα που απαιτείται να το προβάλλουν.

Αν αυτό δεν γίνει, η ΠΑΕ ΑΕΚ θα προχωρήσει σε μια κλιμάκωση νομικών ενεργειών, ενώπιον όλων των αρμόδιων δικαστηρίων.

