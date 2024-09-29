Παγκόσμιο Αεροβικής Γυμναστικής: 8η η Φαίδρα Διαμαντή

Την 8η θέση στον κόσμο κατέκτησε η Φαίδρα Διαμαντή στο Ατομικό Γυναικών της Αεροβικής Γυμναστικής, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών που διεξάγεται στο Πέζαρο της Ιταλίας, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη διοργάνωση με μία σπουδαία επιτυχία.



Στην πρώτη ελληνική συμμετοχή σ’ έναν τελικό στα χρονικά του θεσμού, η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 19,650 βαθμούς και κατετάγη 8η, μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στον προκριματικό του αγωνίσματος (6η με 20,100 β.), που της χάρισε την είσοδο στην οκτάδα.



Τον παγκόσμιο τίτλο στο Ατομικό Γυναικών κέρδισε η Ιαπωνίδα Ρίρι Κιταζούμε με 21,450 β., μπροστά από την Ουκρανή Αναστασία Κουρασβίλι (21,150 β.) και τη Γαλλίδα Μελίς Λενκλός (20,650 β.) που την ακολούθησαν στο βάθρο, με την ίδια σειρά όπως και στον προκριματικό.



Παράλληλα, η Φαίδρα Διαμαντή αγωνίσθηκε μαζί με τον Νικόλα Παπαγεωργίου στον προκριματικό του Μεικτού Ζευγαριού, στον οποίο συγκέντρωσαν 18,450 βαθμούς και κατέλαβαν τη 17η θέση σε σύνολο 28 ζευγαριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

