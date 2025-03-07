Παγκάκης: «Ο Παναθηναϊκός του δευτέρου ημιχρόνου μπορεί να περάσει»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φιορεντίνα με 3-2 στο καυτό ΟΑΚΑ και πάει στην Ιταλία για την ρεβάνς την άλλη εβδομάδα. Ένα παιχνίδι που είχε βροχή από γκολ με 4 να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο , καθώς το σκορ ημιχρόνου ήταν 2-2. Οι πράσινοι μπήκαν δυναμικά στο χορτάρι και με ένα υπέροχο γκολ του Σβιντέρσκι άνοιξαν το σκορ, στη συνέχεια διπλασίασε τα τέρματα ο Μαξίμοβιτς , με του Ιταλούς να βρίσκουν άμεσα λύση κάνοντας το 2-1 και λίγο αργότερα το 2-2. Το τριφύλλι πήρε τη νίκη με 3-2 με γκολ του Τετέ , μετά από μια υπέροχη φάση.

