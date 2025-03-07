Τένις: Απέσυρε τη συμμετοχή της από το Indian Wells η Μπαντόσα

Τη συμμετοχή της από το Indian Wells λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της έκανε η Πάουλα Μπαντόσα, η οποία ταλαιπωρείται ακόμα από πόνους στην πλάτη, οι οποίοι την είχαν αναγκάσει να εγκαταλείψει κόντρα στην Ντάρια Σάβιλ στο Merida Open.

Η Ισπανίδα τενίστρια, μάλιστα, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος αποσύρθηκε και από το Eisenhower Cup, ένα φιλικό event μεικτού που θα έπαιζε μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Είμαι πολύ απογοητευμένη που αποσύρομαι από ένα από τα αγαπημένα μου τουρνουά. Προσπάθησα μέχρι και την τελευταία στιγμή για να παίξω. Είμαι πολύ λυπημένη και ελπίζω να επιστρέψω την επόμενη χρονιά», ανέφερε η Μπαντόσα, η οποία είχε κατακτήσει το Indian Wells το 2021.

Τη θέση της στο ταμπλό θα πάρει η Έβα Λις, που θα αντιμετωπίσει την Καρολίν Ντόλεχαϊντ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

