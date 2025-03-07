Τελευταία στροφή για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει την Κυριακή (09/03) στις 19.00, λεπτό προς λεπτό τη δράση από όλα τα γήπεδα.

Στο γιορτινό «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ μέσα σε επετειακό κλίμα για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Την ίδια ώρα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έχουμε το ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΑΕΚ, ενώ σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της βραδιάς ενόψει πλέι οφ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» η ATHENS Kallithea υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι επαρχιακές μάχες Παναιτωλικός-Λεβαδειακός, Asteras Aktor-Πανσερραικός και Λαμία-Βόλος.

Μετά τη λήξη των αγώνων, ακούστε σχόλια και αναλύσεις για όλες τις αναμετρήσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε πάσα στους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Όλα τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής έχουν ένα όνομα: bwinΣΠΟΡ FM 94,6! Το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο που σκοράρει!

