Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παγκάκης: «Αυτά μου είπε ο Αμανατίδης για Φίλιπ Μαξ», ακολουθεί αργότερα το εξτρέμ

Ψάξαμε μάνατζερ και μιλήσαμε με Αμανατίδη για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός

Σας είχαμε γράψει για ένα παίκτη καλύτερο του Ντίαζ. Σας ενημερώσαμε ότι ο Ντίαζ δεν είναι ψηλά στη λίστα. Και η προοπτική του Μαξ δεν απέχει πολύ απο αυτό.

Ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν παίκτη με άκρως επαγγελματική νοοτροπία. Επικοινώνησα άμεσα με Γερμανία, μόλις έμαθα το όνομα – το πρώτο που έκανα – προκειμένου να μάθω τι καπνό…φουμάρει ποδοσφαιρικά. Και άκουσα μόνο καλά πράγματα. Και το φοβερό: “Τον Μινχ φίλε τον ήξερες; Παίκτης με άλλη νοοτροπία, άστο…”, ήταν η πρώτη ατάκα που άκουσα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark