Σας είχαμε γράψει για ένα παίκτη καλύτερο του Ντίαζ. Σας ενημερώσαμε ότι ο Ντίαζ δεν είναι ψηλά στη λίστα. Και η προοπτική του Μαξ δεν απέχει πολύ απο αυτό.

Ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν παίκτη με άκρως επαγγελματική νοοτροπία. Επικοινώνησα άμεσα με Γερμανία, μόλις έμαθα το όνομα – το πρώτο που έκανα – προκειμένου να μάθω τι καπνό…φουμάρει ποδοσφαιρικά. Και άκουσα μόνο καλά πράγματα. Και το φοβερό: “Τον Μινχ φίλε τον ήξερες; Παίκτης με άλλη νοοτροπία, άστο…”, ήταν η πρώτη ατάκα που άκουσα.

Πηγή: skai.gr

