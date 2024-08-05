Παναθηναϊκός: Με το μυαλό σε δύο κληρώσεις

Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την πρόκληση των δύο μεγάλων αναμετρήσεων με τον Άγιαξ στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League, σήμερα θα μάθει το… επόμενο στάδιο για τον ίδιο στην Ευρώπη, καθώς θα μπει σε δύο κληρώσεις: σε αυτή για τα playoffs του Europa League στις 14:00 για να μάθει τον αντίπαλό του εφόσον αποκλείσει τους Ολλανδούς και στις 15:00 για τα playoffs του Conference League εφόσον αποκλειστεί από τον «Αίαντα».

Στην πρώτη χρονικά κλήρωση θα μπει ως ισχυρός, καθώς παίρνει τον συντελεστή του Άγιαξ. Έτσι θα βρει στο δρόμο του, εφόσον αποκλείσει τον Άγιαξ τους:

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)- Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Ριέκα (Κροατία)– Έλφσμποργκ (Σουηδία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Στεάουα (Ρουμανία)*

Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) – Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία)

Τσέλιε (Σλοβενία) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

Πετροκούμπ (Μολδαβία) – Δε Νιου Σεντς (Ουαλία)

Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) – Ρίγα (Λετονία)

Χαρτς (Σκωτία)

Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) *

*Οι ομάδες που θα αποκλειστούν από το Champions League.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός στις 15:00 θα μπει ως ανίσχυρος στην κλήρωση για τα playoffs του Conference League. Έχει 18 υποψηφίους αντιπάλους, από τους οποίους εξαιρείται το ζευγάρι της ΑΕΚ με τη Νόα λόγω της παρουσίας άλλης ελληνικής ομάδας. Λίγες ώρες πριν την κλήρωση οι «πράσινοι» θα τοποθετηθούν σε υπο-γκρουπ με 4 ή 5 πιθανούς αντιπάλους.

Στους ισχυρούς του Conference League στα playoffs και άρα και στους υποψηφίους αντιπάλους του Παναθηναϊκού μπαίνουν οι πέντε ομάδες από το Top 5 της κατάταξης χωρών της Ευρώπης, δηλαδή Τσέλσι, Φιορεντίνα, Μπέτις, Χάιντενχαϊμ και Λανς.

Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και τα ζευγάρια του τρίτου προκριματικού του Conference League:

Κοπεγχάγη (Δανία)-Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)

Σίλκεμποργκ Δανία) – Γάνδη (Βέλγιο)

Ιμπέρια (Γεωργία) – Μπασακσεχίρ (Τουρκία)

Μακάμπι Πετάχ Τίκβα (Ισραήλ) – Κλουζ (Ρουμανία)

Ολίμπια Λουμπλιάνας (Σλοβενία) -Σερίφ Tιρασπόλ (Μολδαβία)

Μπρόντμπι (Δανία)-Λέγκια (Πολωνία)

Χάποελ Μπερ Σέβα (Ισραήλ)-Μπόλεσλαβ (Τσεχία)

Ιλβες Τάμπερε (Φινλανδία) - Τζουργκάρντεν (Σουηδία)

Ομόνοια (Κύπρος) –Φέχερβαρ (Ουγγαρία)

Γκιμαράες (Πορτογαλία) – Ζυρίχη (Ελβετία)

Κορνιβούλ (Ρουμανία) – Αστάνα (Καζακστάν)

Συν όποια ομάδα αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League από τα ζευγάρια Τραμπζονσπόρ - Ραπίντ Βιέννης και Μόλντε - Σερκλ Μπριζ.

