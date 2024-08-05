Αισιοδοξία για επιστροφή Φορτούνη στην Εθνική - Κρούση σε Ζαφείρη

Καλό φαίνεται πως είναι το κλίμα για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην Εθνική ομάδα. Η επαφή που είχε προαναγγείλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον 32χρονο μεσοεπιθετικό έγινε και ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού φέρεται να το σκέφτεται με αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει στην «γαλανόλευκη». Φαίνεται πως ο Σέρβος προπονητής έδωσε στον Φορτούνη να καταλάβει πως τον υπολογίζει στα βασικά του πλάνα.

Το θέμα θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα οριστικά, αφού η Εθνική ομάδα έχει σε έναν μήνα τις πρώτες της υποχρεώσεις για το Nations League. Και υπάρχει αισιοδοξία πως το κλίμα έχει αλλάξει και ο Φορτούνης θα φορέσει ξανά το εθνόσημο.

Παράλληλα, από πλευράς ΕΠΟ «δουλεύεται» και η υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη. Ο 20χρονος μέσος είναι αρχηγός στην U21 της Νορβηγίας, αλλά έχει δικαίωμα σε επίπεδο Ανδρών να επιλέξει την Ελλάδα.

Την υπόθεση του άσου της Σλάβια Πράγας έχει αναλάβει ο Μάκης Γκαγκάτσης, φυσικά σε συνεννόηση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και προσπαθεί να κερδίσει το «ναι» του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να μη χαθεί κι αυτός για το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως ο Λεωνίδας Στεργίου που επέλεξε την Ελβετία.

