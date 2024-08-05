Λογαριασμός
Θέλει απεγνωσμένα να πουλήσει τον Ντε Γιονγκ η Μπαρτσελόνα - Η προσιτή τιμή και το τσουχτερό συμβόλαιο

Ξεκάθαρη η επιθυμία της Μπαρτσελόνα να πουλήσει την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο τον Φρένκι Ντε Γιονγκ

Μπαρτσελόνα Ντε Γιονγκ

Η Μπαρτσελόνα χτίζει την ομάδα της για τη νέα αγωνιστική περίοδο και στο ρόστερ γίνεται το απαραίτητο ξεσκαρτάρισμα για τους παίκτες που δεν υπολογίζονται και είναι υπό παραχώρηση.

Ένας εξ αυτών ο Φρένκι Ντε Γιονγκ. Ο Χάνσι Φλικ δεν έχει τον Ολλανδό στις βασικές του επιλογές για τους παίκτες που υπολογίζει στη μεσαία γραμμή, με τους «μπλαουγκράνα» να θέλουν απεγνωσμένα να τον πουλήσουν, προκειμένου να βάλουν λεφτά στα ταμεία τους και να προχωρήσουν τις μεταγραφές που θέλουν με τον Ντάνι Όλμο και τον Νίκο Γουίλιαμς.

Έτσι, σύμφωνα με την El Nacional, οι Καταλανοί έχουν προσφέρει τον 27χρονο σε πολλές ομάδες, μεταξύ αυτών και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που το περασμένο καλοκαίρι ήθελε διακαώς να τον κάνει δικό της.

Τα «θέλω» της Μπαρτσελόνα κυμαίνονται σε προσιτά επίπεδα των 35-40 εκατ. ευρώ, όμως, το θέμα που υπάρχει για να προχωρήσει η πώληση του Ντε Γιονγκ είναι οι ίδιες οι απαιτήσεις του παίκτη, αφού φέρεται να ζητάει περίπου 600 χιλ. ευρώ την εβδομάδα!

Πηγή: sport-fm.gr

