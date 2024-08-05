Τσαβδαράς: «Φαρμακερές οι σέντρες του Μαξ - Οι ομοιότητες και διαφορές με τον… Μινχ»

O δημοσιογράφος της Cosmote TV, Άλκης Τσαβδαράς ανέλυσε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Φίλιπ Μαξ, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, στάθηκε αρχικά -μιλώντας στον Διονύση Καππάτο- στο γεγονός ότι πρόκειται για παίκτη με παραστάσεις, ενώ τόνισε ότι είναι περισσότερο επιθετικογενής παρά αμυντικογενής μπακ.

«Έχει πολύ καλό δυνατό αριστερό πόδι. Οι σέντρες του τον έφτασαν στα πρόθυρα της εθνικής Γερμανίας. Βρίσκει με σχετική ευκολία τον επιθετικό, με σέντρες, έχει και καλή κάθετη. Δοκιμάζει το πόδι του με εκτελέσεις φάουλ από μακρινή απόσταση», επεσήμανε, ενώ επανέλαβε ότι έχει φαρμακερές σέντρες.

Ακολούθως σχολίασε ότι του ταιριάζει πιο πολύ να έχει όλη την αριστερή πλευρά, έχοντας την κάλυψη τριών αμυντικών. «Αμυντικά δεν είναι στα καλύτερά του», υπογράμμισε ο Άλκης Τσαβδαράς, ενώ είπε ότι είχε τα φόντα για να αγωνιστεί σε μεγάλη γερμανική ομάδα ή άλλο σημαντικό ευρωπαϊκό σύλλογο και επεσήμανε ότι δεν βγήκε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Με την είδηση της συμφωνίας του «τριφυλλιού» με τον Φίλιπ Μαξ σε πολλούς ήρθε στον μυαλό ο Μάρκους Μινχ, με τον Άλκη Τσαβδαρά να αναφέρει τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο ποδοσφαιριστών. Αρχικά υπενθύμισε ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με την εποχή που φορούσε την πράσινη φανέλα ο Μινχ, παραδέχθηκε ότι κοινό σημείο είναι η καλή σέντρα, αλλά τόνισε ότι ο Μαξ διαθέτει καλύτερη, ενώ ο παλαίμαχος αμυντικός ήταν πιο μαχητικός μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

