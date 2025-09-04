Όσμαν: «Παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ, έχουμε λαμπρό μέλλον»

Ο Τσέντι Όσμαν με 16 πόντους (4/7 τρίποντα) συνέβαλε αποφασιστικά στη μεγάλη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας (95-90), που χάρισε στην ομάδα του την πρώτη θέση στον όμιλό της στο Ευρωμπάσκετ.

«Συγχαρητήρια όλους. Παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Κάποιες φορές μείναμε πίσω στο σκορ, αλλά συνεχίσαμε να παλεύουμε και παίξαμε πολύ καλά. Είμαι περήφανος για όλους. Έχουμε ένα λαμπρό μέλλον ως ομάδα και ελπίζω να φτάσουμε στα μετάλλια. Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι. Μπράβο σε όλους!», τόνισε ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

