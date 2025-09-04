Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Όσμαν: «Παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ, έχουμε λαμπρό μέλλον»

Τι δήλωσε ο Τσέντι Όσμαν για τη μεγάλη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας

Οσμάν

Ο Τσέντι Όσμαν με 16 πόντους (4/7 τρίποντα) συνέβαλε αποφασιστικά στη μεγάλη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας (95-90), που χάρισε στην ομάδα του την πρώτη θέση στον όμιλό της στο Ευρωμπάσκετ.

«Συγχαρητήρια όλους. Παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Κάποιες φορές μείναμε πίσω στο σκορ, αλλά συνεχίσαμε να παλεύουμε και παίξαμε πολύ καλά. Είμαι περήφανος για όλους. Έχουμε ένα λαμπρό μέλλον ως ομάδα και ελπίζω να φτάσουμε στα μετάλλια. Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι. Μπράβο σε όλους!», τόνισε ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cedi Osman (@cediosman)

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρωμπάσκετ 2025 Τουρκία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark