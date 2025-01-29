Όσκαρ Γκαρθία: Κλώτσησε τον Χάμες και αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο

Άναψαν τα αίματα στο Λεόν-Τσίβας Γκουνταλαχάρα, την πλήρωσε ο Όσκαρ Γκαρθία.



Το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό, καθώς υπήρξε αρχικά ένταση ανάμεσα στον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και τον παίκτη των γηπεδούχων, Νικολάς Φονσέκα.



Ο Ισπανός τεχνικός καθυστέρησε τον αντίπαλο μέσο να εκτελέσει το πλάγιο, πετώντας την μπάλα μακριά. Ο Ουρουγουανός τον έσπρωξε και παραλίγο ο Γκαρθία να πέσει κάτω, αλλά όταν βρήκε τον βηματισμό του κατευθύνθηκε προς τον Φονσέκα ώστε να τον κλωτσήσει, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να είναι ακριβώς του. Τελικά κλώτσησε (κατά λάθος) τον Χάμες, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Jajajajja Oscar García el DT de Chivas quería patear al jugador de León que lo empujó y pateó al árbitro 🤣 que imbécil lo van a mandar a dormir 10 partidos.#LigaBBVAMX pic.twitter.com/jDLZqlSQyX January 29, 2025

Sobre la EXPULSIÓN para Óscar García Junyent, DT de @Chivas...



Francamente con el simple hecho de alejarle el balón al jugador de @clubleonfc bastaba para mostrarle la Tarjeta Roja. 🟥



🔍📝🇲🇽



➖ Dicho esto, soltar una patada sin balón es una CONDUCTA VIOLENTA que se sanciona… pic.twitter.com/LoAF1UkXZ8 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) January 29, 2025

