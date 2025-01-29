Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτο: Κλώτσησε τον Χάμες και αποβλήθηκε ο Όσκαρ Γκαρθία - Δείτε βίντεο της έντασης

Απίθανο σκηνικό στο Λεόν-Τσίβας Γκουνταλαχάρα! Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού Όσκαρ Γκαρθία κλώτσησε τον άλλοτε άσο των «ερυθρόλευκων», Χάμες και αποβλήθηκε

Όσκαρ Γκαρθία: Κλώτσησε τον Χάμες και αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο

Άναψαν τα αίματα στο Λεόν-Τσίβας Γκουνταλαχάρα, την πλήρωσε ο Όσκαρ Γκαρθία.

Το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό, καθώς υπήρξε αρχικά ένταση ανάμεσα στον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και τον παίκτη των γηπεδούχων, Νικολάς Φονσέκα.

Ο Ισπανός τεχνικός καθυστέρησε τον αντίπαλο μέσο να εκτελέσει το πλάγιο, πετώντας την μπάλα μακριά. Ο Ουρουγουανός τον έσπρωξε και παραλίγο ο Γκαρθία να πέσει κάτω, αλλά όταν βρήκε τον βηματισμό του κατευθύνθηκε προς τον Φονσέκα ώστε να τον κλωτσήσει, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να είναι ακριβώς του. Τελικά κλώτσησε (κατά λάθος) τον Χάμες, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark