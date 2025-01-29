Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Λεάντρο Φρόκου! Ο νεαρός μέσος, μετά από 13 χρόνια πορείας με το «τριφύλλι» στο στήθος, έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, καθώς «μετακόμισε» στον Asteras AKTOR.

Έτσι ένα 24ωρο μετά τη μετακίνησή του στους Αρκάδες θέλησε να ευχαριστήσει και να πει το δικό του «αντίο» στην ομάδα με την οποία πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Aναλυτικά το μήνυμά του:

«13 χρόνια μετά σίγουρα δεν είναι εύκολο να αφήνεις την ομάδα που σε μεγάλωσε, που σε έμαθε να αγωνίζεσαι, να ξεπερνάς τα όριά σου, να πιστεύεις.

Την ομάδα με την οποία έζησα τις πρώτες μου χαρές, τις πρώτες μου δυσκολίες, εκεί όπου έγινα ο παίκτης και ο άνθρωπος που είμαι σήμερα.

Το βάρος αυτής της φανέλας, η ιστορία που κουβαλά το έμβλημα, η ευθύνη που νιώθεις όταν τα εκπροσωπείς είναι τεράστια…Σαν 9 χρόνο παιδί τα αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή και θα τα κουβαλώ μαζί μου για πάντα.

Τους μεγάλους συλλόγους τους κάνουν οι άνθρωποί τους. Γι’ αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους προπονητές με πίστεψαν, στους συμπαίκτες που έγιναν οικογένεια και σε όλους όσοι ήταν πάντα δίπλα μου.

Ένας κύκλος κλείνει, ένας νέος γεμάτος προκλήσεις ξεκινά. Αλλά όσα έζησα εδώ θα είναι πάντα κομμάτι μου.

Ευχαριστώ για όλα.

Εις το επανιδείν.»

