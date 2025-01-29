ΠΑΟΚ: Τέλος ο Μπακαμπού; Θέλει να μείνει στη Μπέτις αναφέρουν οι Ισπανοί

Τέλος το θέμα της απόκτησης του Σεντρίκ Μπακαμπού για τον ΠΑΟΚ. Ο Κονγκολέζος επιθετικός φέρεται να ενημέρωσε πως η επιθυμία του είναι να παραμείνει στη Μπέτις και να μην μετακομίσει σε άλλη ομάδα αυτόν τον Ιανουάριο, άρα και στον ΠΑΟΚ.



Θυμίζουμε ότι ο Δικέφαλος του Βορρά έχει κινηθεί για την απόκτησή του ωστόσο χωρίς να έχει φτάσει σε συμφωνία με την πλευρά του παίκτη, κάτι που με βάσει τις πληροφορίες που υπήρχαν διαφαινόταν θα υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να υπάρξει ευτυχή κατάληξη.

«Ο Σέντρικ Μπακαμπού αποφάσισε να μείνει μέχρι τον Ιούνιο . Αν και ο Κονγκολέζος έχει δεχθεί προτάσεις, ειδικά από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, η ιδέα του είναι να μείνει στην Μπέτις τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν», αναφέρει το δημοσίευμα και προσθέτει:«Αυτή η απόφαση ήταν στο κεφάλι του από την αρχή και το γκολ που πέτυχε εναντίον της Μαγιόρκα ενίσχυσε τη θέση του, κάτι που θα άλλαζε μόνο εάν μια προσφορά ήταν αποδεκτή για όλα τα μέρη. Το ντεμπούτο του γκολ στη La Liga του έδωσε ώθηση αυτοπεποίθησης και ο Μπακαμπού αισθάνεται σε θέση να βελτιώσει την απόδοσή του, αφού η πρώτη του χρονιά με την Μπέτις ήταν γεμάτη σκιές».

