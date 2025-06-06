Πιρόλα: «Η καλύτερη σεζόν της καριέρας μου, σίγουρα θα μείνω και του χρόνου στον Ολυμπιακό»

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του νταμπλ, ο Λορέντζο Πιρόλα βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας U21, για το επερχόμενο Euro 2025.



Στο τελευταίο του τουρνουά στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, ο αρχηγός της «σκουάντρα αντζούρα», μίλησε στο επίσημο σάιτ της ιταλικής ομοσπονδίας, κάνοντας ειδική αναφορά στο πως έζησε τη φετινή σεζόν, αλλά και στο πόσο πολύ του αρέσει η ζωή στην Αθήνα.

Οι δηλώσεις του:

«Η καλύτερη σεζόν της καριέρας μου. Έπαιξα 35 παιχνίδια και σήκωσα δύο τρόπαια. Η δική μου δεν ήταν μια συνηθισμένη μεταγραφή για έναν 22χρονο: Προερχόμουν από έναν υποβιβασμό, η αγορά στην Ιταλία ήταν λίγο μπλοκαρισμένη και αυτή η ευκαιρία παρουσιάστηκε. Αποδείχθηκε η σωστή επιλογή, αλλά χρειάστηκε θάρρος.Σίγουρα θα μείνω του χρόνου. Είναι μια όμορφη πόλη η Αθήνα, έχει ήλιο και θάλασσα. Νιώθεις σαν στην Ιταλία. Ουσιαστικά μπορώ να πω μόνο καλημέρα και καλησπέρα στα ελληνικά. Όταν οι συμπαίκτες μου μιλούν ελληνικά, είναι αδύνατο να καταλάβω τι λένε».

