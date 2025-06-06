Παναθηναϊκός: 10 μήνες απαγόρευση εισόδου στον Γιαννακόπουλο

Λίγο πριν την έναρξη του τρίτου τελικού μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού (21:00), ανακοινώθηκαν οι ποινές από τον αθλητικό δικαστή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με δέκα μήνες απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, με την ποινή να τίθεται άμεσα σε ισχύ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα δώσει το «παρών» στον αποψινό τελικό. Παράλληλα, του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ. Πρόστιμα θα καταβάλουν επίσης ο Κώστας Σλούκας (1.100 ευρώ) και ο Εργκίν Αταμάν (5.000 ευρώ).

Αναλυτικά οι αποφάσεις

1. Επιβάλλεται στον Εργκίν Αταμάν, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για δηλώσεις του οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος και οι οποίες έλαβαν χώρα την 1-6-2025, μετά τη λήξη του δεύτερου αγώνα των τελικών του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2024-2025, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 1-6-25.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για το ίδιο ως άνω περιστατικό.

1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) η ποινή της απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για διάστημα δέκα (10) μηνών και χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για πράξεις του οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος, καθ’ υποτροπή, πράξεις που έλαβαν χώρα την 1-6-2025, διαρκούντος του δεύτερου αγώνα των τελικών του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2024-2025, με την ομάδα της στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 1-6-25.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της.

3. Επιβάλλεται στον Κώστα Σλούκα, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR)χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων εκατό (1.100,00) ευρώ για την πράξη της ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο του διαιτητή, κατά τον ως άνω αγώνα.

4. Απαλλάσσεται ο Mathias Lessort, καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), για την πράξη της ανάρμοστης συμπεριφορά προς το πρόσωπο του διαιτητή, κατά τον ως άνω αγώνα.



5. Απαλλάσσεται ο Ιωάννης Παπαπέτρου, καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για την πράξη της ανάρμοστης συμπεριφορά προς το πρόσωπο θεατή, κατά τον ως άνω αγώνα.

