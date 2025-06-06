Νταμπίζας: «Αυτές είναι οι αρχές μου για τον ΟΦΗ»

Έστειλε το μήνυμα για την επόμενη ημέρα και σηκώνει… μανίκια ο Νίκος Νταμπίζας. Τα καθήκοντά του ως τεχνικός διευθυντής του ΟΦΗ ανέλαβε και επίσημα ο παλαίμαχος αμυντικός, καθώς παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ μέσω συνέντευξης Τύπου.



Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για τον ΟΦΗ: «Μου δίνεται η δυνατότητα να συνεργαστώ με έναν ιδιαίτερο σύλλογο, με ένα ιδιαίτερο μέρος όπως είναι η Κρήτη και αυτό που ένιωσα όταν έλαβα το τηλεφώνημα, από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον κ. Μπούση, το ένστικτο μου έλεγε πως θα προκύψει η συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ενεπλάκησαν σε αυτήν την διαδικασία, μίλησα με τον Ηλία, το Νίκο, με αρκετά και αυτό που έβγαινε από την πρώτη στιγμή είναι το ένστικτο. Συνηθίζω να λέω πως δεν είναι λάθος ή σωστές συνεργασίες αλλά οι κατάλληλες. Και ο ΟΦΗ είναι αυτό που νιώθω ότι μου ταιριάζει ώστε να μπω σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή και να πάμε όλοι μαζί ένα βήμα, ο καθένας από το πόστο του, όσο πιο ψηλά γίνεται».



Για τις ευθύνες που θα έχει στον ΟΦΗ: «Είμαι πολύ χαρούμενος και διψασμένος στην κυριολεξία για να αναλάβω ευθύνες και αυτό είναι που με θρέφει από μικρό παιδί. Αυτό που είναι το δικό μου καύσιμο, είναι η ευθύνη και θέλω να βρίσκομαι σε μια διαδικασία που αναλαμβάνω ευθύνες, από την άλλη πρέπει να έχεις μια σφαιρική προσέγγιση σε αυτό που έχεις κληθεί να υπηρετήσεις και αυτό που κάνει για μένα την διαφορά είναι ο σεβασμός σε μια υπεύθυνη θέση όπως η δική μου, πρώτα στον άνθρωπο που σου έχει εμπιστευθεί τον οικονομικό προϋπολογισμό της ομάδας, το value for money να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα με το καλύτερο δυνατό κόστος, για μένα είναι ένα στοιχείο που οφείλουμε να το σεβαστούμε και σίγουρα πρέπει να έχουμε σεβασμό απέναντι στον κόσμο, σε όλους εκείνους που έχουν σχέση με την ομάδα. Η ευθύνη και ο σεβασμός είναι δύο σοβαρές ιδιότητες που θέλω να εκπροσωπώ».



Για την ομάδα: «Οι λέξεις που μου έρχονται για τον ΟΦΗ είναι πάθος, περηφάνια, διαφορετικότητα. Ο ΟΦΗ είναι ένας πολύ ιδιαίτερος οργανισμός με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν θα κάνω ανάλυση για αυτά, είναι ταυτότητα και dna. Κάθε μέρος έχει το δικό του dna. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την παράμετρο, είναι ποιοι άνθρωποι βρίσκονται στον σύλλογο. Τα άτομα που βρίσκονται τώρα στο οργανόγραμμα του ΟΦΗ, Η κατεύθυνση χαράσσεται από τα πρόσωπα και εγώ μπαίνω σε έναν οργανισμό που τρέχει για 7 χρόνια τώρα και μου ταιριάζει απόλυτα».



Για το μεταγραφικό πλάνο: «Το μεταγραφικό πλάνο είναι αυτό που έρχεται μέσα στην χρονιά, όλοι αξιολογούνται, υπάρχουν άνθρωποι στον ΟΦΗ που την έχουμε επικοινωνήσει εσωτερικά, θεωρώ πως απλές βασικές συνθήκες είναι να προσεγγίσουμε παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με τον τρόπο που θέλουμε να αγωνιζόμαστε. Να υπηρετήσουμε τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στο dna του συλλόγου και να βελτιώσουμε κάθε παίκτη που θα έρθει. Σε συνεργασία με τον προπονητή να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά κάθε παίκτη και στις προηγούμενες μου θητείες, οι ακαδημίες ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του πλάνου μου».



Για τις προτεραιότητες της ομάδας, αλλά και το πλάνο για τις ακαδημίες: «Προτεραιότητα μας είναι να πάρουμε τον καλύτερο παίκτη στην Κρήτη, να πείσουμε την οικογένεια κάθε παιδιού από την Ελλάδα να έρθει στην ομάδα μας, στόχος είναι να υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός παικτών που θα βγαίνει από τις ακαδημίες.



Όμως για αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε τα παιδιά που έρχονται, να μπορέσουμε να τους βελτιώσουμε με τον τρόπο που εμείς νομίζουμε και όταν θα μπουν στην πρώτη ομάδα να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Στόχος μας είναι η ανάδειξη νεαρών παιδιών μέσα από ένα υγιές πλάνο, το έχω ζήσει και είναι βασικός πυλώνας του πλάνου που έχουμε συζητήσει με τον κ. Μπούση».

Για τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ακαδημίας: «Εγώ έχω έρθει εδώ και μικρό χρονικό διάστημα, έχει γίνει μια προεργασία και έχουμε ξεκινήσει να βάζουμε σε προτεραιότητα και η θέση του τεχνικού διευθυντή της ακαδημίας για το ποιος είναι ο καταλληλότερος».



Για τη μεταγραφική ενίσχυση του ΟΦΗ: «Είμαι κατά των ριζικών αλλαγών παρά μόνο όταν υπάρχει μια παρατεταμένη χρονική περίοδος όταν υπάρχουν αποτυχημένα αποτελέσματα. Σίγουρα η πρόκριση στον τελικό είναι μια επιτυχία, είναι ποδοσφαιρική υγεία ένας βασικός κορμός. Σίγουρα προσθαφαιρέσεις γίνονται, και ο προπονητής και τα παιδιά του τμήματος σκάουτινγκ και υπάρχουν θέματα σε εκκρεμότητα, στην διάρκεια της επόμενης περιόδου θα επικοινωνηθούν τα πάντα».



Για το κίνητρο που πρέπει η ομάδα να δίνει στους παίκτες: «Έχω μάθει στην ζωή μου να βλέπω και να ακούω με τα μάτια και τα αυτιά του ποδοσφαιριστή. Ότι κάνουμε εμείς ως ομάδας θα πρέπει να ξέρουμε τι αντίκτυπο πρέπει να έχει απέναντι σε εκείνη.



Εμείς είμαστε εκεί για να δημιουργήσουμε συνθήκες στους παίκτες, να τους σεβαστούμε, να τους δώσουμε κίνητρα και μετά να αναζητήσουμε ευθύνες σε όλα τα επίπεδα. Να βάλουν προτεραιότητες απέναντι στον σύλλογο και απέναντι στην ομάδα. Αν παρέχω, ζητάω πίσω. Αν δεν δημιουργήσεις συνθήκες, θα είναι μια μη λογική απαίτηση για να μπορεί να βελτιωθεί».



Για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές: «Πρέπει να υπάρχει παραγωγή και βελτίωση των νεαρών ποδοσφαιριστών όμως ξέρουμε πως το ποδόσφαιρο είναι μια βιομηχανία συναισθημάτων, κάθε Κυριακή αλλάζουν συναισθήματα. Είναι σημαντικό να είμαστε ανταγωνιστικοί κάθε Κυριακή και να εξελίσσεται το πλάνο μας.



Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, ξέρουμε πως στην Ελλάδα τα πλάνα καίγονται πολύ εύκολα. Οπότε δεν είναι μόνο αυτό να αναδείξουμε, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές αλλά ταυτόχρονα να τους υποστηρίξουμε με παιδιά και θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία».



Για τα στοιχεία που πρέπει να έχει για να πετύχει μία ομάδα: «Πάντα η επιτυχία είναι το κριτήριο σε έναν ποδοσφαιρικό οργανισμό, νομίζω πως για μένα η επιτυχία είναι να έρθει το καλύτερο αποτέλεσμα με τον καταλληλότερο τρόπο. Στην Ελλάδα έχουμε πάμπολλα παραδείγματα που όταν έφευγε η ποδοσφαιρική λογική, ερχόταν ο ποδοσφαιρικός καρκίνος.



Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μια ισορροπία μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Να έχουμε τον σεβασμό προς τα οικονομικά του συλλόγου, υπάρχει ένα πρόσωπο, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος που επενδύει τα χρήματα και εμείς θέλουμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα».



Για την επαφή με τον Μίλαν Ράσταβατς: «Έχουμε μιλήσει με τον προπονητή, κάναμε μια ομαδική συνομιλία όσων εμπλέκονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Εγώ επειδή δεν ήρθα άμεσα, πρέπει να αφήσουμε λίγο τον προπονητήνα ξεκουραστεί (γέλια), σίγουρα έχουν γίνει οι δικές του εισηγήσεις και εγώ δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό το κομμάτι γιατί δεν έρχεται ένας νέος προπονητής.



Υπάρχει μια βάση από τα άτομα που βρίσκονται μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα και σαφώς θα υπάρξει σεβασμός προς τις δικές του εισηγήσεις και σε τελική ανάλυση εμείς δεν έχουμε ένα δικτατορικό μοντέλο για να επιβάλουμε την άποψη μας και από την άλλη ο προπονητής πρέπει να καταλάβει ποιο είναι το δικό μας πλάνο. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία στο κομμάτι των προσθαφαιρέσεων και να έχουμε κοινή άποψη. Σίγουρα, υπάρχει σεβασμός στις εισηγήσεις και σε ότι έχει δημιουργηθεί κατά την διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.



Υπάρχει μια διαδικασία που τρέχει, να τεθούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, αν κρίνουμε πως μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί με τους καλύτερους όρους, θα πράξουμε αναλόγως. Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο για τα οικονομικά κριτήρια, τις αγωνιστικές ισορροπίες και αν κρίνουμε πως η μια ή η άλλη είναι η καταλληλότερη θα την προχωρήσουμε. Ότι και να πω είναι παρακινδυνευμένο, υπάρχει μια επικοινωνία και τις επόμενες ημέρες θα δούμε που θα καταλήξουμε».



Για τις πωλήσεις του ΟΦΗ: «Είναι κοινώς αποδεκτό πως ο ΟΦΗ πουλάει καλά. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει όμως για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υπεραξίες και να είμαστε ανταγωνιστικοί, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχουν πλέον πως αυτός δεν πωλείται, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει δραματικά. Εμείς είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε και τις υπεραξίες και παράλληλα να μην υπάρχει κενό αλλά να αναπληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο επιτάσσει αυτές τις διαδικασίες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.