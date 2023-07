On-air σοκ στο ESPN - Κατέρρευσε ο αναλυτής, Σάκα Χίσλοπ πριν το Μίλαν-Ρεάλ

Μάρτυρες μιας άκρως σοκαριστικής στιγμής έγιναν όσοι Αμερικανοί είχαν στηθεί στις τηλεοράσεις τους για να παρακολουθήσουν το φιλικό παιχνίδι της Μίλαν με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σάκα Χίσλοπ, αναλυτής του ESPN και παλαίμαχος τερματοφύλακας κατέρρευσε σε ζωντανή μετάδοση πριν την έναρξη του αγώνα.

Την στιγμή που ο συμπαρουσιαστής του Νταν Τόμας έκανε το σχόλιό του πριν την έναρξη του ματς από τον αγωνιστικό χώρο, ο Χίσλοπ φαίνεται να αρχίζει να παραπατάει, όταν ξαφνικά σωριάζεται στο έδαφος.

Από το κανάλι αργότερα υπήρξε ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Χίσλοπ, μεταφέροντας την πληροφορία ότι έχει τις αισθήσεις τους, και πως βρίσκεται στο νοσοκομείο. Εκεί θα του γίνει μια σειρά από εξετάσεις για να διαπιστωθεί η αιτία της λιποθυμίας του παλαίμαχου τερματοφύλακα.

Shaka is conscious. The medics are looking after him.

Dan Thomas gave an update on Shaka Hislop's condition.



Shaka is "conscious and talking" and has been tended to by medics 🙏 pic.twitter.com/B3mlEsxUfw