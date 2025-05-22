Ο θρυλικός πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν της Παρτίζαν, Ζέλικο Ομπράβιτς, δίνοντας το «παρών» στο πάνελ για την 25ετία της Euroleague, πολύ σύντομα σχολίασε τα πάντα.

Από τους κόπους μιας ομάδας για να φτάσει στο Final-4, όπως το φετινό του Άμπου Ντάμπι, μέχρι την αλλαγή της Λίγκας σε όλα αυτά τα χρόνια που κάθε φορά εξελίσσεται, το πόσο μεγάλη έχει φτάσει να είναι η σεζόν με τα πολλά και κουραστικά παιχνίδια, αλλά και για το πόσο... ορέγεται να εμπλακεί το NBA!

«Η διοργάνωση έχει αλλάξει. Παλιά είχαμε λιγότερα παιχνίδια και περισσότερες προπονήσεις, τώρα έχουμε περισσότερα παιχνίδια και αυτό αρέσει περισσότερο στους παίκτες. Το μπάσκετ όμως είναι πάντα ίδιο, εξαρτάται από την ποιότητα που έχεις στην ομάδα σου. Είναι πολύ απλό όταν έχεις έναν παίκτη σαν τον Μποντιρόγκα, του δίνεις την μπάλα και του λες απλά "κάν’ το".

Αυτό που είναι κοινό σε όλες τις ομάδες είναι η φιλοδοξία. Ο ρόλος των φιλάθλων είναι πολύ σημαντικός επίσης. Όταν έχεις τόσο κόσμο δίπλα σου όλα είναι εφικτά. Για να φτάσεις σε ένα Final 4 πρέπει να είσαι διατεθειμένος να θυσιαστείς και να δουλέψεις σκληρά, κάθε δευτερόλεπτο μετρά. Δεν είναι εύκολο για τους παίκτες. Δεν έχουν πολύ χρόνο για ξεκούραση, η σεζόν είναι μεγάλη κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε» είπε ο Ζοτς και πρόσθεσε:

«Η Ευρωλίγκα είναι πολύ δυνατή. Για κάποιον λόγο το ΝΒΑ θέλει να έρθει εδώ. Όμως πρέπει να προστατεύσουμε το μπάσκετ στην Ευρώπη, εδώ παίζουμε το καλύτερο μπάσκετ».

