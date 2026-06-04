Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως το έπραξε αργά το βράδυ της Τετάρτης, έτσι και το πρωί της Πέμπτης, δημοσιοποίησε βίντεο με τη φάση που ξεσήκωσε τεράστια κουβέντα στο φινάλε του Game 1 των φετινών τελικών της Stoiximan GBL.

Από διαφορετική γωνία λήψης για να υποστηρίξει πως έχει γίνει όντως παράβαση πάνω στον Γάλλο από τον Κέντρικ Ναν, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ παρουσίασε νέο οπτικό υλικό, αλλά και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι υπάρχει φάουλ.

«Συνεχίζει να μη χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό» σημείωσαν οι Πειραιώτες.

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