«Ζήτησε επίσημα να φύγει από τη Μονακό ο Τζέιμς - Άμεσα οι εξελίξεις»

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας… κίνησης. Ο Μάικ Τζέιμς έκανε αυτό που αναμενόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επικοινώνησε με την διοίκηση της Μονακό ενημερώνοντας την, και επίσημα, για την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ομάδα, καθώς αναζητά μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.



Την πληροφορία αυτή μεταφέρει σήμερα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι σε τιτίβισμά του στην οποία μάλιστα, επισημαίνει πως οι εξελίξεις θα πρέπει να αναμένονται άμεσα.



Φυσικά και πρόκειται για μια είδηση η οποία έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι, αν και δεν το επιβεβαιώνουν, φέρονται να είναι σε επαφές εδώ και ημέρες με τον Αμερικανό γκαρντ, κατά κάποιους έχουν ήδη συμφωνήσει, και στην περίπτωση που μείνει ελεύθερος ο παίκτης από την ομάδα του πριγκιπάτου τότε οι Πειραιώτες θα είναι η νέα του ομάδα.



«Σημείο κλειδί για τον Μάικ Τζέιμς: Ο Αμερικανός ζήτησε από τη διοίκηση της Μονακό να μείνει ελεύθερος. Θέλει μαι νέα "περιπέτεια" στην Ευρωλίγκα. Άμεσα η απόφαση», αναφέρει ο Ιταλός

Key moments for the Mike James "case".

The American asked the AS Monaco management to be released. He wants a new adventure in the EuroLeague.



Imminent decision.