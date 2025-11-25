Λογαριασμός
Χωρίς Νιλικίνα και ΜακΚίσικ με Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός-Εκτός και ο Λαρεντζάκης

Ξαφνικό πρόβλημα με Φρανκ Νιλικίνα στον Ολυμπιακό, εκτός μάχης για το αυριανό ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, όπως και οι ΜακΚίσικ και Λαρεντζάκης

Ολυμπιακός

Xωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό (Τετάρτη) ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (20:30) για την 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει έναν μυϊκό σπασμό στον αριστερό μηρό και προτιμήθηκε υπό το φόβο υποτροπής να μην ακολουθήσει την αποστολή. Έτσι πέραν του Τόμας Γουόκαπ, θα χρειαστεί να πάρει χρόνο στο «1» και ο Σέιμπεν Λι, που προέρχεται από την πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Εκτός μάχης παραμένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού, ενώ δεν θα ταξιδέψει και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, που από τη Δευτέρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την προετοιμασία της Εθνικής ομάδας.

Στην δωδεκάδα της αναμέτρησης θα βρίσκεται ο Όμηρος Νετζήπογλου.

