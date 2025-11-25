Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για τερματοφύλακα στο ματς με την Στουρμ Γκρατς

Το ματς με τον Πανσερραϊκό ήταν μια απόδειξη του πόσο «γυμνός» σε λύσεις είναι αυτή την περίοδο ο Παναθηναϊκός, λόγω τραυματισμών.

Εντελώς απρόσμενα προέκυψε λειψανδρία στην εστία του Παναθηναϊκού. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει κάποιον σίγουρο στο μυαλό του για τη θέση του τερματοφύλακα . Μετά την επιστροφή από τις Σέρρες ο Ισπανός προπονητής καταστρώνει τα σχέδιά του για τον αγώνα της πέμπτης με την Στουρμ Γκρατς.

