Παναθηναϊκός: Θλάση στον δικέφαλο ο Λαφόν, φλεγμονή στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Αλμπάν Λαφόν και Πέδρο Τσιριβέγια αποχώρησαν τραυματίες από το κυριακάτικο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις Σέρρες (0-3), με τη διάγνωση για τον Γάλλο πορτιέρο να κάνει θλάση στον δικέφαλο, ενώ ο Ισπανός μέσος υπέστη μία φλεγμονή στον αστράγαλο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στη Στουρμ Γκρατς (22:00).



»Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Λαφόν. Ο Λαφόν υπέστη θλάση στον δικέφαλο, ενώ ο Τσιριβέγια έχει φλεγμονή στον αστράγαλο».

