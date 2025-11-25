Κοινωνική δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.



Ο οργανισμός του «τριφυλλιού» σταθερά ευαισθητοποιημένος και συνειδητοποιημένος σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, προχώρησε σε μια σπουδαία πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ επισκέφθηκε τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων, προσφέροντας σημαντική υλική υποστήριξη. Σε συνεργασία με την εταιρεία SEPTONA, παραδόθηκαν 83 κιβώτια με είδη ατομικής υγιεινής, ενισχύοντας βασικές ανάγκες των γυναικών και των παιδιών που φιλοξενούνται στη δομή.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωρά σε μια ουσιαστική κοινωνική πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τη στήριξή της σε γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση.



Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η ΠΑΕ επισκέφθηκε τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων, προσφέροντας σημαντική υλική υποστήριξη. Σε συνεργασία με την εταιρεία SEPTONA, παραδόθηκαν 83 κιβώτια με είδη ατομικής υγιεινής, ενισχύοντας βασικές ανάγκες των γυναικών και των παιδιών που φιλοξενούνται στη δομή.



Η 25η Νοεμβρίου υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει ένα παγκόσμιο, επίμονο και σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Η σωματική, ψυχολογική, οικονομική ή σεξουαλική κακοποίηση συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών, συχνά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι ή στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στέκεται στο πλευρό αυτών των γυναικών, ενισχύοντας δράσεις που προωθούν την πρόληψη, την ενημέρωση και την ουσιαστική υποστήριξη των θυμάτων. Μέσα από πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης, ο σύλλογος επιδιώκει να στείλει σαφές μήνυμα ενάντια σε κάθε μορφή έμφυλης βίας.

