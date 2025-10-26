Λογαριασμός
Ολυμπιακός: Χωρίς Γουόκαπ και Φουρνιέ με Μύκονο

Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Εβάν Φουρνιέ έμειναν εκτός δωδεκάδας του Ολυμπιακού για τη σημερινή αναμέτρηση του με τη Μύκονο (13:00, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, υποδεχόμενοι την Τετάρτη τη Μονακό και την Παρασκευή την Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θέλει να επιβαρύνει παραπάνω τους δύο παίκτες που προέρχονται από τραυματισμό.

Εκτός οκτάδας ξένων του Ολυμπιακού είναι ο Κίναν Έβανς, που ακόμη δεν έχει επιστρέψει σε φουλ πρόγραμμα προπόνησης.

Πηγή: sport-fm.gr

