Παναθηναϊκός-Asteras: Η εποχή Μπενίτεθ και η τεράστια ανάγκη των Αρκάδων

Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή προσέλαβε τον Μπενίτεθ, μερικές ώρες μετά το ατυχές αποτέλεσμα στην Ολλανδία με τη Φέγενορντ, το Σάββατο τον παρουσίασε και την Κυριακή ο θρυλικός άλλοτε κόουτς της Λίβερπουλ καλείται να καθοδηγήσει για πρώτη φορά από την άκρη του πάγκου τους «πράσινους» .



Θαύματα… δεν γίνονται τόσο εύκολα, ο Μπενίτεθ όμως ξέρει από τέτοιες καταστάσεις και τόνιζε ξανά και ξανά πως στις ικανότητές του, είναι η διαχείριση. Και αυτή καλείται να κάνει δίχως καλά – καλά να ξέρει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των παικτών του, αν και έχει παρακολουθήσει αρκετά από τα παιχνίδια της νέας ομάδας του, όπως το έκανε και με την αναμέτρηση του Ρότερνταμ, ώστε ν’ αντιληφθεί όλα όσα χρειάζονται αλλαγή και βελτίωση.

Και αυτή τη στιγμή, με δεδομένο πως υπάρχει και ντέρμπι Ολυμπιακού - ΑΕΚ στο Φάληρο, είναι ξεκάθαρος και αποκλειστικός ο στόχος της νίκης για την πιθανή μείωση της διαφοράς από τις πρώτες θέσεις...



Το ντεμπούτο του Ισπανού γίνεται στη Λεωφόρο, σε ματς απέναντι στον Asteras AKTOR, ο οποίος φτάνει στην Αθήνα έπειτα από μαχητική εμφάνιση απέναντι στην Κηφισιά με δίκαιο βαθμό (2-2) απέναντι στην ομάδα των βορείων προαστίων.



Το «τριφύλλι» δεν μπορεί να υπολογίζει για τις επόμενες 15 μέρες τον Τάσο Μπακασέτα, για τον οποίο η μαγνητική έδειξε θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο.



Στον αντίποδα, ο Asteras AKTOR ξέρει πόσο μεγάλης σημασίας είναι πλέον κάθε αναμέτρηση, ακόμα κι εκείνες που στην έναρξη της σεζόν θα μπορούσαν να βγουν… εκτός προγράμματος. Παρ’ όλα αυτά, ο Κρις Κόλμαν προσπαθεί να προσφέρει την πρώτη νίκη στην ομάδα του για φέτος, αφού ακόμα δεν έχει έρθει η στιγμή που η ομάδα της Τρίπολης θα φύγει νικήτρια από το γήπεδο…

Η αποστολή των «πράσινων», η πρώτη της εποχής Μπενίτεθ:



Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.



Η αποστολή των φιλοξενούμενων στη Λεωφόρο:

