ΑΕΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε Ρότα - Κοϊτά στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας (Υ.Α.Ο.Α.Β.) ολοκλήρωσε την έρευνά της και προχώρησε στην ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση κατά των Λάζαρου Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στο περσινό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τα play offs της Stoiximan Super League, στις 13 Απριλίου του 2025



Σύμφωνα με τα ευρήματα της Υ.Α.Ο.Α.Β., τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν δεν ήταν διαπιστευμένα, δηλαδή δεν είχαν άδεια πρόσβασης στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου, όπως η φυσούνα και τα αποδυτήρια.

Η παρουσία τους στο συγκεκριμένο σημείο, όπου σημειώθηκαν τα επεισόδια, θεωρείται παράτυπη και αντικανονική, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το πώς κατάφεραν να εισέλθουν σε χώρους αυστηρά ελεγχόμενους.



Η έρευνα της αστυνομίας βασίστηκε σε οπτικό υλικό και καταθέσεις μαρτύρων, ενώ τα πλήρη στοιχεία των δραστών έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πειραιά, η οποία αναμένεται να αναλάβει τη συνέχεια της διαδικασίας.



Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ είχε προβεί σε καταγγελία μετά το συγκεκριμένο ματς, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δηλώνει μετά το ματς: «Τραμπούκοι χτύπησαν Ρότα και Κοϊτά - Είναι βούρκος, είναι ντροπή».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.