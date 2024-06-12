«Καμπάνες» και σε παίκτες από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ!



Οι Τόμας Γουόκαπ και Αϊζάια Κάναν τιμωρήθηκαν για ανάρμοστη συμπεριφορά, για όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ, με πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ ο ένας και 5.000 ευρώ αντίστοιχα ο άλλος.

Από ‘κει και πέρα, αναφορικά με το επεισόδιο ανάμεσα στον, μετά τη λήξη του τρίτου τελικού στο ΟΑΚΑ, ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ«1. Επιβάλλεται στον Τόμας Ράιαν Γούοκαπ (Thomas Ryan Walkup), καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για ανάρμοστη συμπεριφορά, δυσφημιστική για το άθλημα, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) που διεξήχθη την 7-6-2024 και2. Επιβάλλεται στον Αζάια Κάναν (Isaiah Canaan), καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για ανάρμοστη συμπεριφορά, δυσφημιστική για το άθλημα, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ως άνω αγώνα.1. Απαλλάσσεται ο κ. Matthias Michel Lessort αθλητής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) για βιαιοπραγία σε βάρος του αθλητή της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κ. Λαρεντζάκη που φέρεται να έλαβε χώρα μετά το τέλος του αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 10-6-2024.2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) για το ίδιο ως άνω περιστατικό».

