• Συνέντευξη στο ισπανικό El Partidazo του COPE έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σταματώντας για λίγο τις διακοπές του.



• Μεταξύ άλλων μάλιστα ρωτήθηκε να κάνει πρόβλεψη για τη θέση που θα πάρει η Ισπανία στην τελική φάση του Euro. Και απάντησε ότι την βλέπει μέχρι τα ημιτελικά. Ποιο ζευγάρι βλέπει για τον τελικό; Πορτογαλία-Γερμανία! Και ποιόν νικητή; Την Πορτογαλία, άμα λάχει!

• Ο Βάσκος δηλώνει στην πατρίδα του χαρούμενος στην Ελλάδα και σχολίασε για την τρέλα που έζησε στην Αθήνα με τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League. «Ανεβήκαμε σε ένα ανοικτό λεωφορείο και περάσαμε μέσα από πολύ κόσμο, πολύ λιγότερο ελεγχόμενο απ΄ ότι στην Ισπανία, σε ανάλογες περιπτώσεις. Διότι εκεί οι άνθρωποι ακολουθούν με μηχανές. Το παιχνίδι τελείωσε στη μία τη νύχτα, οπότε ήμασταν μέχρι τις οκτώ το πρωί για πανηγυρισμούς».



• Για την ατάκα του, «ζήτω η μάνα που γέννησε όλους εσάς τους Έλληνες» (!), είπε γελώντας: «Δεν ξέρω πώς το μετέφρασαν, αν το μετέφρασαν κυριολεκτικά η, άλλαξαν κάποια λέξη, αλλά νομίζω ότι το πήραν καλά. Ήταν 4 το πρωί και όπως λέμε εκείνη την ώρα λίγοι άνθρωποι ήταν λογικοί».







• Ο Μέντι επαινεί το πόσο «καυτοί» είναι οι Έλληνες και πόσο τον αγαπούν εκεί. «Τα πράγματα πάνε καλά. Μέχρι στιγμής όλα ήταν ωραία. Ακόμη και χίλιοι οπαδοί έχουν έρθει να μας υποδεχθούν στις έξι το πρωί στο αεροδρόμιο. Έως τώρα όλα ήταν καλά, αλλά ξέρουμε πώς είναι στο ποδόσφαιρο», φιλοσοφεί. Και μιλάει για τις σχέσεις του με τον Τύπο: «Δεν καταλαβαίνω τίποτα απ΄όσα λένε οι Έλληνες δημοσιογράφοι! Στην Ελλάδα είναι όλα πιο ήρεμα, οι προπονητές έχουν λιγότερες υποχρεώσεις απ΄ ότι στην Ισπανία».



• Ρωτήθηκε ακόμη και για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, λέγοντας ότι οι τέσσερις μεγάλες ομάδες μάχονται για το πρωτάθλημα και πίσω τους είναι ο Άρης, ενώ δεν θέλησε να απαντήσει ευθέως για την θέση στην οποία θα τερμάτιζε ο Ολυμπιακός στο ισπανικό πρωτάθλημα. «Για πείτε μου εσείς, ποια ισπανική ομάδα θα έπαιρνε το Κόνφερενς Λιγκ;», είπε γελώντας. Και όταν του απάντησαν, «η Σεβίλλη ή η Βιγιαρεάλ», χαμογέλασε και σχολίασε: «Ναι, αλλά δεν το κέρδισαν. Τέλος πάντων, τις ομάδες δεν μπορείς να τις κρίνεις όταν παίζουν η μία ελληνική απέναντι σε μία ισπανική. Θα μπορούσες να τις έκρινες αν έπαιζαν στο ίδιο πρωτάθλημα».

• Τέλος, ο Μεντιλίμπαρ εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να πει πόσο συγκινημένος ήταν που συναντήθηκε ξανά με τον Ερνέστο Βαλβέρδε στη Φιλαδέλφεια, πριν τον τελικό με τη Φιορεντίνα. «Ήταν μία μεγάλη αγκαλιά. Ήμουν πολύ χαρούμενος. Τον αγαπούν πολύ στον Ολυμπιακό για όσα έκανε εκεί».

