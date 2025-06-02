Αταμάν: «Δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί και να βρίζουν τη χώρα μου»

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν μίλησε σήμερα το πρωί και σε ένα τουρκικό ΜΜΕ, το TRT Spor. Σε αυτές έκανε λόγο και πάλι για ρατσισμό λέγοντας ότι δεν μπορεί να δεχθεί να βρίζουν την χώρα του και να μην αντιδράσει.



«Στην τελευταία περίοδο του αγώνα, τα γεγονότα πήραν διαφορετική διάσταση, ξεκίνησε ο κόσμος να βρίζει την Τουρκία. Αντέδρασα σε αυτό και είπα στους διαιτητές ότι αυτό ήταν «ρατσισμός». Δήλωσα ότι αυτό που έκαναν οι οπαδοί του Ολυμπιακού πρέπει να αποτραπεί. Οι διαιτητές δεν έδωσαν και πολύ σημασία, έδωσαν τεχνική ποινή και με έστειλαν εκτός αγώνα.

Έτσι, έκανα μια πολύ έντονη δήλωση μετά τον αγώνα, επειδή ήταν ένα ρατσιστικό σύνθημα. Άτομα ή σύλλογοι μπορούν να στοχοποιηθούν, αλλά αυτό δεν πρέπει να μεταφερθεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί και να βρίζουν την Τουρκία, τη χώρα μου», ήταν τα πρώτα του λόγια ενώ συνέχισε αναφερόμενος στο παιχνίδι και επανέλαβε για σοβαρές προσβολές κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.



«Αυτή η σειρά τελικών στην Ελλάδα έχει πάντα μεγάλη αντιπαλότητα. Πήραμε το προβάδισμα με 1-0 την Παρασκευή το βράδυ, αλλά η ατμόσφαιρα ξεκίνησε πολύ τεταμένη στην αρχή του αγώνα χθες το βράδυ. Ειδικά στην αρχή, ο πρόεδρός μας, η οικογένειά του και η κόρη του δέχτηκαν πολύ σοβαρές και απερίγραπτες προσβολές και κατάρες. Ο πρόεδρος αντέδρασε επίσης πολύ έντονα. Έφυγε από το γήπεδο. Ο αγώνας συνεχίστηκε πολύ τεταμένος.



Σε τέτοιους αγώνες, οι σύλλογοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ σοβαρές προσβολές και κατάρες ο ένας εναντίον του άλλου. Υπήρξαν πολύ σοβαρές προσβολές κατά του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά όταν ξεκίνησαν οι πολύ σοβαρές προσβολές προς την Τουρκία στην τελευταία περίοδο του αγώνα, αντέδρασα σε αυτό. Είπα στον διαιτητή ότι έπρεπε να το σταματήσει αυτό, ότι ήταν ένα ρατσιστικό σύνθημα. Δεν τον ένοιαζε. Όταν αντέδρασα, με απέβαλλε. Στη συνέχεια, έκανα μια πολύ σκληρή δήλωση μετά τον αγώνα. Αυτή είναι μια ρατσιστική κίνηση! Δεν μπορείς να δείξεις την εχθρότητά σου προς μια χώρα, ειδικά προς την Τουρκία στο περιβάλλον όπου βρισκόμουν. Αντέδρασα σε αυτό», κατέληξε.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiacos ile oynadıkları final serisinde yaşanan olaylarla ilgili olarak TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/6AMOIR3hfE — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) June 2, 2025

