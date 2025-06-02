Ερυθρός Αστέρας: «Σε σκέψεις ο Ερυθρός Αστέρας για το μέλλον του Σφαιρόπουλου»

Ένα τρίποντο του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ στην εκπνοή άφησε εκτός τελικών της Αδριατικής Λίγκας τον Ερυθρό Αστέρα χαρίζοντας τη νίκη στην Μπουντούτσνοστ.

Μετά από αυτόν τον οδυνηρό αποκλεισμό, φαίνεται πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπει σε σκέψεις για το μέλλον του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα ντε Λούκας, ο Ερυθρός Αστέρας εξετάζει κάθε πιθανό ενδεχόμενο για τον πάγκο του.

Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα παρουσιάζει ως πιθανό όνομα διαδόχου του Έλληνα τεχνικού, αν αποφασιστεί να αποχωρήσει, αυτό του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς. Υπενθυμίζουμε, πάντως, ότι ο Σφαιρόπουλος έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027.



Πέρα από την αποτυχημένη πορεία στην Αδριατική λίγκα, ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες του ούτε στην Ευρωλίγκα, καθώς έμεινε εκτός των playoffs μέσω της διαδικασίας των play-ins.

Pese a tener contrato con Estrella Roja, Sfairopoulos -renovó hasta 2027-, la derrota y eliminación ayer en el 3er partido de semis de Adriática ante Buducnost (81-78) hace que el club serbio piense qué hace en el banquillo.



Apuntad un nombre si hay cambio: Dušan Alimpijević. — Chema de Lucas (@chemadelucas) June 2, 2025

